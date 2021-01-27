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27 января, 2021
 
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Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето

Организаторы Каннского кинофестиваля назвали новые даты проведения мероприятия.

В 2021 году Каннский фестиваль состоится в июле
В 2021 году Каннский фестиваль состоится в июле
Фото: ЕРА

74-й Каннский кинофестиваль, проведение которого было запланировано на период с 11-го по 22 мая 2021 года, перенесен на июль. Об этом сообщается 27 января на официальной странице организаторов мероприятия в Twitter.

Открытие фестиваля состоится 6 июля, а церемония закрытия запланирована на 17 июля.

В 2020 году 73-й Каннский фестиваль был проведен в сокращенном формате в конце октября. Изначально он должен был состояться с 12-го по 23 мая, но в середине марта его отложили на конец июня – начало июля из-за пандемии COVID-19, а вскоре организаторы и вовсе отказались от проведения, но затем решили организовать короткую церемонию.

В начале января 2021 года организаторы предположили, что сроки проведения 74-го фестиваля могу быть смещены, но заверили, что он состоится в любом случае.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 100 млн человек, из них более 2,16 млн умерли.

Во Франции количество больных COVID-19 составляет 3,13 млн человек, из которых 72,2 тыс. умерли.

Теги: кино, Франция, Каннский кинофестиваль, Канны, пандемия
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