Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето

Организаторы Каннского фестиваля заявили, что мероприятие обязательно состоится в 2021 году.

Каннский кинофестиваль, проведение которого запланировано на период с 11-го по 22 мая 2021 года, может быть перенесен на лето из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 января пишет издание France 24 со ссылкой на заявление, озвученное представителями кинофестиваля.

В комментарии изданию организаторы подчеркнули, что фестиваль обязательно состоится в 2021 году. В случае если время его проведения поменяется, то, вероятно, он сместится на конец июня – начало июля.

В 2020 году 73-й Каннский фестиваль был проведен в сокращенном формате в конце октября. Изначально он должен был состояться с 12-го по 23 мая, но в середине марта его отложили на конец июня – начало июля из-за пандемии COVID-19, а вскоре организаторы и вовсе отказались от проведения, но затем решили организовать короткую церемонию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 86,7 млн человек, из них более 1,87 млн умерли.

Во Франции количество больных COVID-19 составляет 2,73 млн человек, из которых 66,4 тыс. умерли.