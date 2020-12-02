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02 декабря, 2020
 
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Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году

Американская киноакадемия намерена провести традиционную церемонию вручения премии "Оскар", пригласив номинантов в Dolby Theatre.

Вручение премии запланировано на апрель 2021 года
Вручение премии запланировано на апрель 2021 года
Фото: ЕРА

93-я церемония вручения премии "Оскар" перенесена с 28 февраля на 25 апреля 2021 года в надежде на то, что к этому времени ситуация с пандемией коронавируса изменится в лучшую сторону. Об этом 1 декабря сообщило издание Variety со ссылкой на комментарий, полученный от представителя Американской киноакадемии.

В случае, если этого не произойдет, организаторы все равно намерены провести традиционную церемонию вручения наград победителям в Dolby Theatre (Лос-Анджелес), который рассчитан на 3400 мест. 

Сообщается, что представители киноакадемии побывали в театре, чтобы оценить, какие меры необходимо будет ввести для организации безопасности участников церемонии, количество которых пока что не разглашается.

Ранее 93-я церемония вручения наград "Оскар" была запланирована на 28 февраля 2021 года, но тогда организаторы не исключали возможности отмены мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США подтвердили заболевание у 13.7 млн человек, 270 тыс. из которых умерли. Всего в мире коронавирус подтвердили у 63,9 млн человек, 1 млн 482 тыс. заболевших умерли, 41 млн пациентов выздоровели.

Теги: США, Оскар, Лос-Анджелес, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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