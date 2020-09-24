  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"

Украинский Оскаровский комитет определился с выбором фильма, который будет выдвинут на "Оскар". Список претендентов состоял из трех фильмов, снятых украинскими режиссерами.

"Атлантида" будет номинирована на "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" Фото: ЕРА

На 93-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук Украину в категории "Международный полнометражный фильм" будет представлять картина режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". Об этом 24 сентября сообщил украинский Оскаровский комитет на своей странице в Facebook.

События в фильме происходят в 2025 году на Донбассе после возвращения оккупированных Россией территорий. Все роли в картине сыграли непрофессиональные актеры.

В украинский прокат лента выйдет 5 ноября.

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Видео: International Film Festival Rotterdam / YouTube

В финале национального отбора кроме "Атлантиды" принимали участие еще две картины – "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык и "Мої думки тихі" Антонио Лукича.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в кинематографе в 2020 году пройдет весной 2021 года в Лос-Анджелесе.