  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"

На 93-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук Украину в категории "Международный полнометражный фильм" будет представлять картина режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". Об этом 24 сентября сообщил украинский Оскаровский комитет на своей странице в Facebook.
События в фильме происходят в 2025 году на Донбассе после возвращения оккупированных Россией территорий. Все роли в картине сыграли непрофессиональные актеры.
В украинский прокат лента выйдет 5 ноября.
В финале национального отбора кроме "Атлантиды" принимали участие еще две картины – "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык и "Мої думки тихі" Антонио Лукича.
93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в кинематографе в 2020 году пройдет весной 2021 года в Лос-Анджелесе.