"Атлантида". Вышел трейлер украинского фильма, претендующего на "Оскар". Видео
На YouTube-канале Arthouse Traffic разместили трейлер фильма "Атлантида". Лента соревнуется за право представить Украину на "Оскаре 2021". Режиссер – Валентин Васянович. Действие фильма происходит в 2025 году. По сюжету Украина победила в войне с Россией и вернула оккупированные территории. В результате многолетней борьбы земли Донбасса стали непригодными для проживания, но на фоне опустошения рождается новая любовь. Роли в "Атлантиде" исполнили непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека, доброволец Василий Антоняк. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве. Премьера фильма состоится 5 ноября 2020 года. В 2019 году "Атлантида" выиграла приз в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.
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