"Усатый фанк". Вышел трейлер фильма об украинской эстраде 1970-х годов. Видео
На канале Mustache Funk в YouTube разместили трейлер фильма "Усатый фанк". Лента создана студией Т.Т.М при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и культуры Украины. Автор идеи и сценария – Виталий Бардецкий, режиссер – Александр Ковш. В фильме показано формирование украинской эстрады в 1970-е годы. "Золотая эпоха нашей популярной музыки. Сотни песен невероятной красоты. Модный саунд. Футуристические костюмы... Как же возникла целая музыкальная сцена, абсолютная оригинальная, своя по звуку и философией, а с другой – вполне синхронизированная с глобальными музыкальными трендами? Смерічка”, “Березень”, “Дзвони”, “Водограй”, “Мрія”, “Світязь”, “Жива вода”, “Беркут”, “Візерунки шляхів”, “Музики”, “Кобза”, “Арніка" и сотни других ансамблей в почти каждом украинском городе", – говорится в описании фильма. В трейлере указано, что картину покажут в кинотеатрах, но дата релиза не названа.
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