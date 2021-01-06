Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2021
 
Новости

Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли

Причиной переноса церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" стала пандемия коронавируса.

Статуэтки "Грэмми" планирую раздать в марте
Статуэтки "Грэмми" планирую раздать в марте
Фото: Recording Academy / GRAMMYs / Facebook

Американская академия искусства и науки звукозаписи перенесла на март 63-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми". Об этом сообщили на сайте премии.

Церемония, которая должна была состояться 31 января, перенесена на 14 марта 2021 года.

Председатель и временный президент, генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон – младший, исполнительный вице-президент по специальным предложениям, музыке, концертным мероприятиям и альтернативному программированию CBS Джек Суссман и исполнительный продюсер "Грэмми" Бен Уинстон обнародовали совместное официальное заявление.

"После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашими ведущими и артистами, которые должны были появиться, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии "Грэмми" на воскресенье, 14 марта 2021 года. Ухудшение ситуации с COVID в Лос-Анджелесе, перегруженность больничных служб, отделений интенсивной терапии, которые достигли предела возможностей (...) привели нас к выводу, что отсрочка церемонии была правильным решением. Нет ничего важнее здоровья и безопасности участников нашего музыкального сообщества и сотен людей, неустанно работающих над созданием шоу", – говорится в заявлении.

Номинанты премии "Грэмми" были объявлены 24 ноября. Лидером по числу номинаций стала американская певица Бейонсе, которая поборется за награду в девяти категориях. 

63-я церемония награждения премией "Грэмми" назначена на 31 января 2021 года.

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

В мире по состоянию на утро 6 января коронавирус подтвержден у 86 млн 385 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. 1 млн 868 тыс. человек умерли, 48 млн 439 тыс. – выздоровели.

США являются лидером распространение вируса. Там 21,04 млн заболевших, 357,2 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют.

Теги: музыка, концерт, Лос-Анджелес, шоу, безопасность, Грэмми, награда, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, церемония, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Где и как действующие украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
  Где и как действующие украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
Наталия ДВАЛИ
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях
Виктория ВОРОНИНА
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS