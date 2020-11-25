Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2020
 
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The Weeknd обвинил "Грэмми" в коррумпированности

Канадский певец The Weeknd отреагировал на то, что его имени не оказалось ни в одной из номинаций американской музыкальной премии "Грэмми".

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The Weeknd: Вы должны мне, моим поклонникам и индустрии прозрачность
The Weeknd: Вы должны мне, моим поклонникам и индустрии прозрачность
Фото: ЕРА

Канадский певец The Weeknd, которого не оказалось ни в одной из номинаций на премию "Грэмми", 25 ноября в Twitter обвинил Национальную академию искусства и науки звукозаписи США в коррумпированности. 

"Грэмми" остается коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и индустрии прозрачность", – заявил он.

Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на собственные источники, менеджмент артиста в течение нескольких недель вел переговоры с руководством "Грэмми" о том, чтобы The Weeknd выступил не только на церемонии вручения премии, которая состоится 31 января, но и на открытии Супербоул в начале февраля. После того, как руководство премии отказалось предоставить артисту это право, он выбрал Супербоул, и якобы из-за этого лишился номинации на премию "Грэмми".

Номинанты премии "Грэмми" были объявлены 24 ноября. Лидером по числу номинаций стала американская певица Бейонсе, которая поборется за награду в девяти категориях. 

В августе 2020 года The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020 за клип на песню Binding Lights. Жюри также отметило эту композицию в категории "Лучшая песня в стиле R&B". 

22 ноября артист получил три награды музыкальной премии American Music Awards 2020, одержав победу в номинациях "Лучший исполнитель в стиле soul/R&B", "Лучший альбом" и "Любимая песня".

Теги: скандал, Грэмми, The Weeknd
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