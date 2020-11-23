Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020

Церемония награждения победителей American Music Awards 2020 проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

American Music Awards состоялась в ночь на 23 ноября в Лос-Анджелесе Фото: American Music Awards / Facebook

В ночь с 22 на 23 ноября в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения победителей музыкальной премии American Music Awards 2020, сообщается на сайте организаторов.

Американская певица Тейлор Свифт в очередной раз стала триумфатором премии – она победила в номинациях "Артист года", "Любимое музыкальное видео" и "Любимая исполнительница".

Канадский певец Джастин Бибер стал лучшим поп-исполнителем среди мужчин, а также победил в номинациях "Лучшая песня" и "Сотрудничество года" с композицией "10000 часов", которую исполнил с американским кантри-дуэтом Dan+Shay.

Канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd получил приз как лучший исполнитель в стиле soul/R&B, а также победил в номинациях "Лучший альбом" и "Любимая песня".

Южнокорейская группа BTS получила награды за победу в двух номинациях – "Лучшая поп/рок группа" и "Лучшие социальные артисты".

Церемония награждения проходила в Microsoft Theater.

The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC. Победителей выбирают фанаты звезд, голосуя за них на сайте премии.