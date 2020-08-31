  Названы триумфаторы премии MTV Video Music Awards 2020

Из-за эпидемии коронавируса организаторы премии MTV Video Music Awards 2020 добавили две новые категории и провели церемонию вручения наград без зрителей – иллюзию их присутствия в зале создавали закадровые овации.

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020, которая из-за эпидемии коронавируса прошла в обновленном формате, сообщается на сайте телеканала.

Главная премия в категории "Видео года" была вручена канадскому певцу The Weeknd за клип на песню Binding Lights. Жюри также отметило эту композицию в категории "Лучшая песня в стиле R&B".

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Видео: MTV / YouTube

Американская певица Леди Гага получила награду в номинации "Артист года". В категории "Лучший новый артист" победила американская рэп-певица Doja Cat.

В категории "Песня года" лауреатом премии стала дуэтная композиция Леди Гаги и Арианы Гранде Rain On Me. Клип на этот трек стал победителем в категории "Лучшая операторская работа", а сам дуэт назван "Лучшей коллаборацией".

В номинации "Лучшая группа" победителями стали BTS. Они также получили награду за хореографию.

Победу в новой номинации, введенной в связи с эпидемией, под названием "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома" одержал клип Гранде и канадского певца Джастина Бибера Stuck with U.

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Видео: Ariana Grande / YouTube

Латиноамериканская группа CNCO получила награду за "Лучшее карантинное живое выступление".

В предыдущие годы церемония награждения проходила на спортивной арене Барклайс-Центр в Нью-Йорке в присутствии зрителей. В этом году артисты выступали в масках перед пустым залом. Иллюзию присутствия зрителей создавали закадровые овации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.