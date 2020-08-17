Money Power Glory. The Weeknd и Лана Дель Рэй презентовали песню. Аудио
Канадский певец The Weeknd представил ремикс на песню Money Power Glory американской исполнительницы Ланы Дель Рэй. Трек разместили на YouTube-канале The Weeknd Unreleased II. В композиции звучит вокал обоих исполнителей, преимущественно – Ланы Дель Рэй. Аудио сопроводили черно-белым снимком певицы на фоне автомобиля. Композиция Money Power Glory вошла в альбом Ланы Дель Рэй 2014 года Ultraviolence.
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