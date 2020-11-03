"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"

Организаторы музыкальной премии "Грэммы" перед тем, как изменить название музыкальной категории, провели ряд консультаций с лингвистами и музыкантами.

Одна из номинаций американской премии "Грэмми" изменила свое название – теперь вместо World Music Album она будет называться Best Global Music Album. Об этом 2 ноября сообщил Billboard со ссылкой на заявление организаторов премии.

Причиной изменения названия категории является желание организаторов "Грэмми" уйти от "коннотаций колониализма", говорится в публикации. Отмечается, что перед тем, как изменить название номинации, организаторы провели консультации как с артистами, так и с авторитетными лингвистами.

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

В июне 2020 года организаторы премии, реагируя на антирасистские протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, внесли ряд изменений в названия номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки.