Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2020
 
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"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"

Организаторы музыкальной премии "Грэммы" перед тем, как изменить название музыкальной категории, провели ряд консультаций с лингвистами и музыкантами.

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире
Фото: ЕРА

Одна из номинаций американской премии "Грэмми" изменила свое название – теперь вместо World Music Album она будет называться Best Global Music Album. Об этом 2 ноября сообщил Billboard со ссылкой на заявление организаторов премии.

Причиной изменения названия категории является желание организаторов "Грэмми" уйти от "коннотаций колониализма", говорится в публикации. Отмечается, что перед тем, как изменить название номинации, организаторы провели консультации как с артистами, так и с авторитетными лингвистами.

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

В июне 2020 года организаторы премии, реагируя на антирасистские протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, внесли ряд изменений в названия номинацийучрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки. 

Теги: премия, Грэмми
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