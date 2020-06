“Грэмми” переименовала номинации, реагируя на антирасистские протесты

Организаторы музыкальной премии "Грэммы" внесли изменения в перечень категорий, заменив названия сразу нескольких номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки.

63-я церемония вручения премии "Грэмми" пройдет в обновленном формате, сообщается на странице премии в Instagram.

В частности, изменения коснулись номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки.

"Теперь категория Urban Contemporary Album будет называться Progressive R’n’B Album, а из названия номинации Latin Rock, Urban or Alternative Album убрали слово urban, и теперь это просто Latin Rock or Alternative Album", – говорится в сообщении.

Категория Latin Pop теперь будет звучать как Latin Pop and Urban, а категория Best Rap/Sung Performance называется Best Melodic Rap Performance.

Организаторы подчеркнули, что внесли изменения, реагируя на современные запросы общества.

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая из-за жесткого задержания полицейскими, начались антирасистские протесты.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками.

Позже о своем участии в протестах заявили певица Дженнифер Лопес и сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм.

2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.

Реагируя на события, стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма.