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10 июня, 2020
 
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"Фильм отражает расовые предрассудки". Картину "Унесенные ветром" убрали из показов

По словам представителей стримингового сервиса HBO Max, лента будет доступна к просмотру после нанесения пометки о содержании спорного контента.

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Премьера фильма "Унесенные ветром" состоялась в 1939 году
Премьера фильма "Унесенные ветром" состоялась в 1939 году
Скриншот: Мяу / YouTube

Стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам представителя платформы, в ближайшее время фильм будет доступен к просмотрам с пометкой, что в нем содержится "спорная информация".

При этом сюжетная линия фильма останется без изменений, так как "сделать иначе означало бы то же самое, что утверждать, будто эти предубеждения никогда не существовали".

"Фильм является продуктом своего времени и отражает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Эти расистские изображения были неверны тогда и сегодня", – цитирует издание слова представителей стримингового сервиса.

Фильм "Унесенные ветром" был снят режиссером Виктором Флемингом по мотивам одноименного романа Маргарет Митчелл. Премьера фильма состоялась 15 декабря 1939 года в Атланте. 

Фильм был удостоен восьми "Оскаров". По сюжету картины главная героиня Скарлетт О’Хара использует в качестве домашней прислуги людей с темным цветом кожи.

Теги: США, кино, расизм, фильм, Джордж Флойд
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