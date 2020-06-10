"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"

Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что "Унесенные ветром" – ее любимый фильм.

Собчак: А я вас предупреждала, что закончится маразмом Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала маразмом изъятие фильма "Унесенные ветром" из доступа на стриминговой платформе HBO Max из-за того, что в сюжете картины присутствует пропаганда расизма. Об этом она заявила в Instagram.

"А я вас предупреждала, что закончится маразмом. HBO удалила из библиотеки мой любимый фильм "Унесенные ветром". Ну что, когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать и жечь на площадях?" – написала Собчак.

Ранее, комментируя уличные антирасистские протесты в США, Собчак заявила, что выступает против расизма, но не понимает, зачем при этом громить магазины.

"Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего заканчивается разграблением и уничтожением чужой частной собственности?" – написала она.

Стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма.

По словам представителя платформы, в ближайшее время фильм будет доступен к просмотру с пометкой, что в нем содержится "спорная информация".

При этом сюжетная линия фильма останется без изменений, так как "сделать иначе означало бы то же самое, что и утверждать, будто эти предубеждения никогда не существовали".