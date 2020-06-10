"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала маразмом изъятие фильма "Унесенные ветром" из доступа на стриминговой платформе HBO Max из-за того, что в сюжете картины присутствует пропаганда расизма. Об этом она заявила в Instagram.
"А я вас предупреждала, что закончится маразмом. HBO удалила из библиотеки мой любимый фильм "Унесенные ветром". Ну что, когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать и жечь на площадях?" – написала Собчак.
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А я вас предупреждала ,что закончится маразмом. HBO удалил из библиотеки мой любимый фильм «Унесенные ветром» , говорят ,что могут (!) когда-нибудь(!) вернуть только с пометкой «исторического контекста» Ну что,когда книжку «Хижина Дяди Тома» начнем запрещать и жечь на площадях? Что думаете по этому поводу?
Ранее, комментируя уличные антирасистские протесты в США, Собчак заявила, что выступает против расизма, но не понимает, зачем при этом громить магазины.
"Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего заканчивается разграблением и уничтожением чужой частной собственности?" – написала она.
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Я категорически против расизма,жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь ,обьясните мне пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина луи вьюттон в центре ЛА и уничтожением чужой частной собственности? и лозунгом «eat the rich»? А я вам скажу:потому что любая революция в итоге про это. Точки входа в революцию разные,предлоги и поводы тоже,но если бы Парфюмер Зюскинда сделал бы дистиллированную выжимку из «Революции» то остался бы ничем незамутненный смысл любого вооруженного народного восстания- EAT THE RICH. Потому что если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира,то надо этот мир разрушить. Никто не хочет бороться за то,чтобы не было бедных-это сложно и трудновыполнимо,бороться за то,чтобы не было богатых -весело и приятно. И сумку можно под шумок дорогую спиздить.
Стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма.
По словам представителя платформы, в ближайшее время фильм будет доступен к просмотру с пометкой, что в нем содержится "спорная информация".
При этом сюжетная линия фильма останется без изменений, так как "сделать иначе означало бы то же самое, что и утверждать, будто эти предубеждения никогда не существовали".