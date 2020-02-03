Бейонсе и Jay-Z проявили неуважение к гимну США

Американская певица Бейонсе и ее муж – рэпер-миллиардер Jay-Z – во время исполнения гимна США продолжали сидеть на своих местах.

Во время церемонии открытия Супербоул-2020 – финального матча американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) – певица Бейонсе и ее супруг, американский рэпер Jay-Z, проигнорировали кодекс флага США, оставаясь сидеть на своих местах во время исполнения национального гимна страны. Об этом сообщает издание TMZ.

Вместе с родителями в ложе находилась их восьмилетняя дочь Блю Айви. Охранник семьи Бейсонсе-Jay-Z, как и все присутствующие на стадионе, слушал гимн США в исполнении певицы Деми Ловато стоя.

Согласно кодексу флага США, все, кто присутствует в момент исполнения гимна, обязаны слушать его стоя, приложив правую руку к сердцу, пишет издание Mirror. Любое другое поведение считается проявлением неуважения к гимну и флагу США.

Нарушивший кодекс флага Jay-Z ранее заявил о намерении противостоять полицейскому произволу по отношению к черному сообществу, напоминает издание, а также обратился в суд с иском от имени 29 заключенных по факту насилия в исправительном учреждении.

50-летний рэпер-миллиардер Jay-Z и 38-летняя певица Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.

Cупербоул-2020 – финал Национальной футбольной лиги (НФЛ), главный поединок сезона в американском футболе – состоялся 2 февраля 2020 года на стадионе Hard Rock Stadium в Майами (Флорида, США). Футбольный матч проходил между командами "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско".

Во время традиционного шоу на матче Супербоула дуэтом выступили американские певицы латиноамериканского происхождения Шакира и Дженнифер Лопес.