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24 января, 2020
 
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Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей

Поклонникам американской певицы Бейонсе не понравилось, что в ее новой коллекции одежды нет батальных размеров.

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Бейонсе выпустила коллекцию одежды вместе с Adidas
Бейонсе выпустила коллекцию одежды вместе с Adidas
Фото: beyonce / Instagram

Американскую певицу Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей. Об этом сообщает Metro.

Критику вызвало то, что в новой коллекции одежды исполнительницы – Ivy Park, выпущенной вместе с Adidas, нет размеров больше XL.

"Почему никто не говорит о том факте, что линия одежды Ivy Park доходит только до размера XL. Бейонсе не может распространить свою инклюзивность на наших больших сестер, а у Adidas есть большие размеры", – написала в Twitter Meilina Reynoso.

Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года. Она 20-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.

Теги: дискриминация, Adidas, Бейонсе, мода и красота
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