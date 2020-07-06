The Game Is Over. Лауреаты "Грэмми" Evanescence презентовали клип, снятый на айфон. Видео
Обладательница двух премий "Грэмми", американская группа Evanescence на своем YouTube-канале выпустила клип на трек The Game Is Over. Режиссер – П. Р. Браун. Ролик снимали на айфон. "Эта песня о том, как мне надоела маскировка, которую мы носим для других, чтобы они чувствовали себя комфортно. Наши внутренние чувства очень отличаются от того, что мы показываем снаружи, чтобы соответствовать социально приемлемым нормам или тому, что не сделает вас внешне неприятным или слишком "странным", – прокомментировала премьеру солистка группы Эми Ли для издания Rolling Stone. Трек The Game Is Over войдет в грядущий альбом The Bitter Truth. Он станет первым релизом группы с 2017 года, когда вышла пластинка Synthesis.
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