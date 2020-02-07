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07 февраля, 2020
 
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"Лей, не жалей". Вышел клип Макса Барских, вдохновленный Studio 54. Видео

Украинский певец Макс Барских на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Лей, не жалей". "Клип "Лей, не жалей" вдохновлен клубом Studio 54, который в свое время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 1980-х: от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность", – говорится в описании ролика. По словам Макса Барских, "Лей, не жалей" – это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. "Все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас – самая яркая звезда", – прокомментировал премьеру музыкант.

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Макс Барских: Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу
Макс Барских: Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу
Фото: max barskih / Facebook

видео

Видео: Max Barskih / YouTube
Теги: видео, клип, Макс Барских, трек
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