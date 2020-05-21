Четырехкратный обладатель "Грэмми" Seal выступит во Львове на джазовом фестивале

По словам организаторов международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, британский певец Seal выступит на главной сцене фестиваля в июне 2021 года.

Четырехкратный обладатель "Грэмми" британский певец Seal станет хедлайнером международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит во Львове, сообщается на странице организаторов мероприятия в Facebook.

Выступление британского певца состоится 25 июня 2021 года на сцене имени Рознера во Львове. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса проведение фестиваля в 2020 году было отменено.

Первый фестиваль Leopolis Jazz Fest состоялся в 2011 году. В 2016 The Guardian внесла фестиваль в список лучших европейских джаз-фестивалей. Фестиваль проходит на трех сценах, которые расположены в разных районах города. Сцена имени Рознера находится в парке имени Хмельницкого.

Певец Seal родился в 1963 году в Лондоне (Великобритания). Артист стал популярным благодаря синглам Killer, Crazy и Kiss from a Rose.

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Видео: JoJoIsTheBestOfAll / YouTube



