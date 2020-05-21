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21 мая, 2020
 
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Четырехкратный обладатель "Грэмми" Seal выступит во Львове на джазовом фестивале

По словам организаторов международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, британский певец Seal выступит на главной сцене фестиваля в июне 2021 года.

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Летом 2021 года певец Seal посетит Львов
Летом 2021 года певец Seal посетит Львов
Фото: ЕРА

Четырехкратный обладатель "Грэмми" британский певец Seal станет хедлайнером международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит во Львове, сообщается на странице организаторов мероприятия в Facebook. 

Выступление британского певца состоится 25 июня 2021 года на сцене имени Рознера во Львове. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса проведение фестиваля в 2020 году было отменено. 

https://www.facebook.com/leopolisjazz/posts/2874211512631958

Первый фестиваль Leopolis Jazz Fest состоялся в 2011 году. В 2016 The Guardian внесла фестиваль в список лучших европейских джаз-фестивалей.  Фестиваль проходит на трех сценах, которые расположены в разных районах города. Сцена имени Рознера находится в парке имени Хмельницкого. 

Певец Seal родился в 1963 году в Лондоне (Великобритания). Артист стал популярным благодаря синглам Killer, Crazy и Kiss from a Rose

ВИДЕО
Видео: JoJoIsTheBestOfAll / YouTube


Теги: Львов, Украина, фестиваль, джаз, певец, Грэмми, Leopolis Jazz Fest
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