Шесть фильмов в шести городах. В Украине впервые пройдет Фестиваль европейского кино

Фестиваль европейского кино впервые пройдет в кинотеатрах шести городов восточной Украины, среди которых три города в Донецкой области, два – в Запорожской, один – в Луганской.

Открытие первого в Украине Фестиваля европейского кино запланировано на 19 марта – премьерный кинопоказ состоится в мариупольском кинотеатре "Победа", сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе компании Arthouse Traffic.

Во время проведения фестиваля жителям шести украинских городов, среди которых Мариуполь (Донецкая область), Бердянск (Запорожская область), Славянск (Донецкая область), Краматорск (Донецкая область), Мелитополь (Запорожская область) и Севередонецк (Луганская область), покажут фильмы, отмеченные кинопремиями европейских киноконкурсов.

В программе заявлены шесть киноработ, среди которых комедия "Чемпионы", мелодрама "Портрет девушки программы в огне", драма "Работа без авторства", трагикомедия "Зимние мухи", киносатира "Диамантина" и трагикомическое роуд-муви "Король бельгийцев".

Организаторы фестиваля сообщают, что аналогичные кинопроекты со временем планируется провести во всех регионах Украины. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Закрытие фестиваля состоится 1 апреля в севередонецком кинотеатре "Кинопалац".