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13 марта, 2020
 
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Шесть фильмов в шести городах. В Украине впервые пройдет Фестиваль европейского кино

Фестиваль европейского кино впервые пройдет в кинотеатрах шести городов восточной Украины, среди которых три города в Донецкой области, два – в Запорожской, один – в Луганской.

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В Украине впервые пройдет Фестиваль европейского кино
В Украине впервые пройдет Фестиваль европейского кино
Фото: depositphotos.com

Открытие первого в Украине Фестиваля европейского кино запланировано на 19 марта – премьерный кинопоказ состоится в мариупольском кинотеатре "Победа", сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе компании Arthouse Traffic.

Во время проведения фестиваля жителям шести украинских городов, среди которых Мариуполь (Донецкая область), Бердянск (Запорожская область), Славянск (Донецкая область), Краматорск (Донецкая область), Мелитополь (Запорожская область) и Севередонецк (Луганская область), покажут фильмы, отмеченные кинопремиями европейских киноконкурсов. 

В программе заявлены шесть киноработ, среди которых комедия "Чемпионы", мелодрама "Портрет девушки программы в огне", драма "Работа без авторства", трагикомедия "Зимние мухи", киносатира "Диамантина" и трагикомическое роуд-муви "Король бельгийцев". 

Организаторы фестиваля сообщают, что аналогичные кинопроекты со временем планируется провести во всех регионах Украины. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами. 

Закрытие фестиваля состоится 1 апреля в севередонецком кинотеатре "Кинопалац".

https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/posts/10157295078582473

Теги: Украина, кино, Славянск, Мариуполь, фестиваль, Мелитополь, Краматорск, Северодонецк, Бердянск
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