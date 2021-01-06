Коронавирусом в мире заразилось более 86 млн человек

С начала пандемии во всем мире от коронавируса умерло 1 млн 868 тыс. человек, 48 млн 439 тыс. – выздоровели.

Количество заболевших в США превысило 21 млн человек

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В мире по состоянию на утро 6 января коронавирус подтвержден у 86 млн 385 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. 1 млн 868 тыс. человек умерли, 48 млн 439 тыс. – выздоровели. Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах: США (21,04 млн заболевших, 357,2 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);

Индия (10,36 млн заболевших, 149,9 тыс. умерших, 9,97 млн выздоровевших);

Бразилия (почти 7,8 млн заболевших, 197,7 тыс. умерших, почти 7 млн выздоровевших);

Россия (3,25 млн заболевших, 58,7 тыс. умерших, 2,6 млн выздоровевших);

Великобритания (2,78 млн заболевших, 76,4 тыс. умерших, 6383 выздоровевших (возможно, информация неполная). Украина в списке на 17-м месте. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией