Крупнейший музейный комплекс в Европе. Хржановский рассказал о мемориале "Бабий Яр"

По его словам, это будет крупнейший музейный комплекс в Европе – более 40 тыс. м2.

"В нем будет, прежде всего, музей трагедии Бабьего Яра, музей памяти жертв, музей, связанный с забвением трагедии, музей самого места Бабьего Яра, музей истории того, что происходило с цыганами и другими группами киевлян, которые там были уничтожены. Все вместе это будет объединено в некую единую "кровеносную" систему при помощи такого хребта. Эта система музейного ансамбля будет видна и светиться даже из космоса", – рассказал Хржановский.

Уже сейчас в Бабьем Яру начали возводить первые инсталляции. В этом году будет готово три из них: место для размышлений, сделанное в виде символической синагоги; музей истории трагедии "Курган" и Хрустальная стена плача.

Скриншот: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

Полностью достроенный комплекс будет выглядеть следующим образом:

Скриншот: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

Хрустальная стена плача будет 40 м в длину и высотой 3 м, она будет возведена из прессованного каменного угля из украинских шахт. К стене прикрепят 75 кристаллов необработанного кварца, которые будут сгруппированы по три. Кристаллы закрепят на разной высоте так, чтобы их одновременно могли использовать 25 человек разного роста. Стену откроют 6 октября этого года.

Скриншот: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube

В рамках мемориала в Украине также впервые создадут общенациональную коллекцию материалов, посвященную Холокосту. Сейчас эта коллекция насчитывает уже несколько десятков тысяч объектов – живопись, графика, предметы быта, религиозное серебро и бронза и другое.

Коллекция также будет включать фотоархив. Он уже насчитывает более 30 тыс. фотографий. Особым направлением составители фотоархива считают семейные фото.