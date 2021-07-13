Крупнейший музейный комплекс в Европе. Хржановский рассказал о мемориале "Бабий Яр"

По его словам, это будет крупнейший музейный комплекс в Европе – более 40 тыс. м2.
"В нем будет, прежде всего, музей трагедии Бабьего Яра, музей памяти жертв, музей, связанный с забвением трагедии, музей самого места Бабьего Яра, музей истории того, что происходило с цыганами и другими группами киевлян, которые там были уничтожены. Все вместе это будет объединено в некую единую "кровеносную" систему при помощи такого хребта. Эта система музейного ансамбля будет видна и светиться даже из космоса", – рассказал Хржановский.
Уже сейчас в Бабьем Яру начали возводить первые инсталляции. В этом году будет готово три из них: место для размышлений, сделанное в виде символической синагоги; музей истории трагедии "Курган" и Хрустальная стена плача.
Полностью достроенный комплекс будет выглядеть следующим образом:
Хрустальная стена плача будет 40 м в длину и высотой 3 м, она будет возведена из прессованного каменного угля из украинских шахт. К стене прикрепят 75 кристаллов необработанного кварца, которые будут сгруппированы по три. Кристаллы закрепят на разной высоте так, чтобы их одновременно могли использовать 25 человек разного роста. Стену откроют 6 октября этого года.
В рамках мемориала в Украине также впервые создадут общенациональную коллекцию материалов, посвященную Холокосту. Сейчас эта коллекция насчитывает уже несколько десятков тысяч объектов – живопись, графика, предметы быта, религиозное серебро и бронза и другое.
Коллекция также будет включать фотоархив. Он уже насчитывает более 30 тыс. фотографий. Особым направлением составители фотоархива считают семейные фото.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.
В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.
22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.