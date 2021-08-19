В Киеве прошла репетиция военного парада в честь Дня Независимости Украины. Фоторепортаж
Фото: Igor Smelyansky / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Овдієнко Артем / Facebook
18 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Незалежности прошла репетиция военного парада по случаю 30-летия независимости Украины. Участие в мероприятии приняли военнослужащие и боевая техника, в том числе бронетанковая, авиационная и судоходная – по реке Днепр проплыли военные катера. Фото с репетиции парада опубликовали агентство ЕРА
и пользователи соцсетей.