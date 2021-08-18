В Киеве сегодня первая репетиция парада. Какие улицы будут перекрыты

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов". По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.