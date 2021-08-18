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В Киеве сегодня первая репетиция парада. Какие улицы будут перекрыты

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Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года
Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года
Фото: EPA

18 августа в центре Киева состоится первая репетиция парада войск по улице Крещатик и Майдану Незалежности. В связи с этим в столице частично перекроют и ограничат движение, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Движение будет ограничено с 15.30 до 18.00 на таких участках:

  • улица Академика Туполева;
  • проспект Победы;
  • улица Маршала Рыбалко;
  • улица Вячеслава Черновола;
  • улица Старовокзальная;
  • улица Жилянская;
  • улица Антоновича.

Также запланированы ограничения движения с 19.00 до 01.15:

  • улица Нижний Вал;
  • улица Глубочицкая;
  • улица Глубочицкий проезд;
  • улица Вячеслава Черновола;
  • проспект Победы;
  • улица Старовокзальная;
  • улица Жилянская;
  • улица Антоновича.

С 15.00 до 01.15 будут перекрыты:

  • улица Большая Васильковская (от Лыбедской площади до улицы Крещатик);
  • улица Крещатик;
  • улица Михайловская (от улицы Владимирской до Майдана Незалежности);
  • улица Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);
  • Петровская аллея;
  • Парковая дорога;
  • Владимирский спуск;
  • Боричев спуск;
  • улица Набережно-Крещатицкая (от Боричева спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
  • улица Богдана Хмельницкого (от улицы Крещатик до улицы Владимирской).

Также с 19.00 до 20.00 в Киеве перекроют Набережное шоссе (от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

В связи с репетицией возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

  • автобусов маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н , 500;
  • троллейбусов маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н;
  • трамваев маршрутов № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.
Контекст:

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов.

В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов"По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.

Теги: Киев, транспорт, КГГА, День Независимости, парад, дороги
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