В МВД рассказали, сколько военных и техники будет задействовано в параде ко Дню Независимости Украины

"24 августа на параде на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная. В этом году в военном параде примут участие более 5 тыс. военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники", – сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что в столице продолжаются тренировки парадных расчетов.