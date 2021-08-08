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Центр Киева будут перекрывать из-за репетиций парада

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Подробный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта, обещают опубликовать дополнительно
Подробный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта, обещают опубликовать дополнительно
Фото: depositphotos.com/

В Киеве будут масштабно перекрывать движение транспорта 18-го, 20-го и 22 августа – для репетиций парада войск ко Дню Независимости, а также во время самого парада и других торжественных мероприятий 24 августа. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация 6 августа.

Так, 18-го, 20-го, 22 августа:

  • с 15.30 до 18.00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Чорновила, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича;
  • с 15.30 ориентировочно до 1.15 – перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Незалежности), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой);
  • с 19.00 ориентировочно до 1.15 – временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Чорновила, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

  • с 6.00 до 8.00 – временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Чорновила, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича;
  • с 6.00 до 12.00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик);
  • с 6.00 ориентировочно до 16.00 – на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Незалежности), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской аллее, Парковой дороге.
В КГГА предупреждают, что могут также перекрывать движение во время мероприятий с участием лиц под государственной охраной:
  • с 22-го по 24 августа – на Парковой дороге;
  • с 6.00 20 августа по 24 августа – на ул. Михаила Грушевского;
  • с 6.00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

"Обращаем внимание, что подробный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликован дополнительно. Также отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время репетиций 18-го, 20-го, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

Последний раз военный парад в Киеве был проведен 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

Теги: Киев, транспорт, КГГА, День Независимости, Крещатик, парад, общественный транспорт, ограничения, улицы
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