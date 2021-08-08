Центр Киева будут перекрывать из-за репетиций парада

Так, 18-го, 20-го, 22 августа:

с 15.30 до 18.00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Чорновила, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича;

с 15.30 ориентировочно до 1.15 – перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Незалежности), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой);

с 19.00 ориентировочно до 1.15 – временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Чорновила, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

с 6.00 до 8.00 – временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Чорновила, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича;

с 6.00 до 12.00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик);

с 6.00 ориентировочно до 16.00 – на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Незалежности), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской аллее, Парковой дороге.

с 22-го по 24 августа – на Парковой дороге;

с 6.00 20 августа по 24 августа – на ул. Михаила Грушевского;

с 6.00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

В КГГА предупреждают, что могут также перекрывать движение во время мероприятий с участием лиц под государственной охраной:

"Обращаем внимание, что подробный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликован дополнительно. Также отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время репетиций 18-го, 20-го, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.