Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар

По словам Царик, праздничный концерт является благотворительным, а все деньги, вырученные от реализации билетов на НСК "Олимпийский", переведут в фонд, который занимается строительством Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.
Режиссер также отметила, что концерт будет длиться три часа и на 98% состоять из песен на украинском языке. Трансляция концерта будет также проводиться на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.
Стоимость билетов на концерт составляет от 200 до 2700 грн, отмечается на сайте, специализирующемся на их продаже
По словам Царик, мероприятие срежиссировано таким образом, что каждая песня плавно будет перетекать в новую без пауз на конферанс.
Комментируя выбор артистов, которые будут петь на НСК "Олимпийский", Царик отметила, что в первую очередь выбирали "легендарные песни". Она подчеркнула, что для нее это те песни, "которые в нашей стране знает каждый человек".
День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В праздничном концерте, который состоится 24 августа на НСК Олимпийский в 18.00 в том числе примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская и другие. Весь список украинских артистов, которые задействованы в праздничном концерте, опубликован здесь.
В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. "Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд", – написала тогда она.
27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey. В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону.
29 июля украинская певица Мария Бурмака сообщила, что ее не пригласили принять участие в концерте. "Меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать", – написала Бурмака.