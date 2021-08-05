Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар

По словам Царик, концерт ко Дню Независимости будет длиться три часа и на 98% состоять из песен на украинском языке Фото: katyatsarik / Instagram

По словам Царик, праздничный концерт является благотворительным, а все деньги, вырученные от реализации билетов на НСК "Олимпийский", переведут в фонд, который занимается строительством Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Режиссер также отметила, что концерт будет длиться три часа и на 98% состоять из песен на украинском языке. Трансляция концерта будет также проводиться на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

Стоимость билетов на концерт составляет от 200 до 2700 грн, отмечается на сайте, специализирующемся на их продаже

По словам Царик, мероприятие срежиссировано таким образом, что каждая песня плавно будет перетекать в новую без пауз на конферанс.

Комментируя выбор артистов, которые будут петь на НСК "Олимпийский", Царик отметила, что в первую очередь выбирали "легендарные песни". Она подчеркнула, что для нее это те песни, "которые в нашей стране знает каждый человек".