"Кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента, можете приходить сюда". В Киеве ко Дню Независимости пройдет еще один концерт

22 августа на Михайловской площади выступят Джамала, Санина, Вакарчук и другие украинские артисты Фото: kovcheh.ua

Соорганизаторами концерта являются Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования. Выступления артистов будет транслироваться в эфире "1+1".

Соавтором концерта заявлена дирижер Оксана Лынив, а креативным продюсером является Ярина Винницкая.

Участие в мероприятии в том числе примут:

Джамала;

фронтмен группы "Океан Ельзи " Святослав Вакарчук;

Святослав Вакарчук; группа "ДахаБраха ";

фронтмен группы "Жадан і Собаки " Сергей Жадан;

фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина;

Wellboy;

Алина Паш;

артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Жадан, комментируя свое выступление на этом концерте, намекнул, что мероприятие является альтернативой концерту, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

"Друзяки, ну, а вдруг кому не нравится концерт, запланированный Офисом президента [Украины], можете приходить сюда. У нас будут печеньки", – написал он.