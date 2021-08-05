Режиссер концерта ко Дню Независимости озвучила причину отстранения группы Green Grey от выступления на мероприятии

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По словам Царик, артисту не стоило "путать свободу слова с бескультурным фактом того, как это было выражено". Она подчеркнула, что форма выражения личного мнения артистом была воспринята организаторами концерта как оскорбление.
Режиссер отметила, что из-за этого они с коллегами и приняли решение об отстранения коллектива от участия в концерте.
Царик призналась, сто случившееся стало для нее потрясением, так как с этим коллективом ее "связывает большая любовь".
День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В праздничном концерте, который состоится 24 августа на НСК Олимпийский в 18.00 в том числе примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская и другие. Весь список украинских артистов, которые задействованы в праздничном концерте, опубликован здесь.
27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey – они планировали выступить с песней "Под дождем". В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 19 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону.
В ответ на это Муравицкий заявил, что в ролике выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку.
После скандала музыканты 3 августа анонсировали выступление группы в День Независимости на крыше киевского ЦУМа, но 5 августа организаторы концерта, компания Svitlo Concert, отказалась от проведения этого мероприятия. "Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Увидев видео с высказываниями Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие", – говорится в заявлении организаторов.