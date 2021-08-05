Режиссер концерта ко Дню Независимости озвучила причину отстранения группы Green Grey от выступления на мероприятии

Речь идет об этой публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

По словам Царик, артисту не стоило "путать свободу слова с бескультурным фактом того, как это было выражено". Она подчеркнула, что форма выражения личного мнения артистом была воспринята организаторами концерта как оскорбление.

Режиссер отметила, что из-за этого они с коллегами и приняли решение об отстранения коллектива от участия в концерте.

Царик призналась, сто случившееся стало для нее потрясением, так как с этим коллективом ее "связывает большая любовь".