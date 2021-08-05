Green Grey на День Независимости хотели дать концерт на крыше ЦУМа в центре Киева, но арендаторы отказались от сотрудничества с ними

"Увидимся на День Независимости Украины в самом сердце Киева, на крыше ЦУМа. Мы презентуем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет. Вспомним, как это было", – сообщили артисты. Концерт был запланирован на 20.00.
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5 августа стало известно, что организатор концерта, компания Svitlo Concert, отказалась от проведения этого мероприятия на крыше ЦУМа.
"Друзья, мы бы хотели прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг концерта Green Grey, который Svitlo Concert планировал организовать на крыше ЦУМа. Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы, Svitlo Concert, – об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано", – говорится в заявлении организаторов.
Участники группы пока не прокомментировали заявление компании Svitlo Concert.
Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года. Музыканты ежегодно отмечают день рождения группы 30 мая. За годы существования коллектива было выпущено шесть студийных и один концертный альбом.
27 июля Diezel из Green Grey заявил, что коллектив в конце мая получил предложение от Офиса президента принять участие в концерте, посвященном 30-летию независимости Украины – музыканты планировали выступить на концерте с песней "Под дождем", но спустя время узнали, что исключены из списка участников. По мнению Яценко, причиной отстранения от участия в концерте стало то, что они "не вписываются в концепцию праздника" из-за своих песен на русском языке.
В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону. Также представители ОП назвали непродуктивным желание музыкантов из Green Grey привлечь к себе внимание из-за конфликта, который считают раздутым.
В ответ на это Муравицкий заявил, что в ролике выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку.