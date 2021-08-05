Green Grey на День Независимости хотели дать концерт на крыше ЦУМа в центре Киева, но арендаторы отказались от сотрудничества с ними

"Увидимся на День Независимости Украины в самом сердце Киева, на крыше ЦУМа. Мы презентуем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет. Вспомним, как это было", – сообщили артисты. Концерт был запланирован на 20.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Green Grey (Official) (@greengreyofficial)

5 августа стало известно, что организатор концерта, компания Svitlo Concert, отказалась от проведения этого мероприятия на крыше ЦУМа.

"Друзья, мы бы хотели прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг концерта Green Grey, который Svitlo Concert планировал организовать на крыше ЦУМа. Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы, Svitlo Concert, – об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано", – говорится в заявлении организаторов.

Участники группы пока не прокомментировали заявление компании Svitlo Concert.