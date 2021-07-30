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30 июля, 2021
 
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Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан

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Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости из-за реакции Мурика на поправки к языковому закону
Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости из-за реакции Мурика на поправки к языковому закону
Фото: murik_greengrey / Instagram

Участник украинской группы Green Grey Дмитрий Муравицкий (Мурик) ответил на обвинения пресс-службы Офиса президента Украины в том, что некорректно отреагировал на поправки к языковому закону в публичном пространстве, вследствие чего коллектив был отстранен от участия в концерте ко Дню Независимости Украины. Свой ответ артист опубликовал 29 июля в Instagram.

"Хочу прокомментировать реакцию возмущенного аппарата президента по поводу моего поста. По поводу неуважения к украинскому народу, то, как говорится, "чья бы корова…". Неуважение – это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления, типа 5 тыс. грн – это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры", – написал он.

Артист подчеркнул, что обнародованные им 20 июля в Instagram ролики отражали его реакцию на поправки к языковому закону, а не к самому украинскому языку. При этом Мурик отметил, что в репертуаре группы есть "три песни на украинском".

"Я выразил свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля". Я чту Конституцию Украины и Уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством Верховной Рады, которая себя уже давно дискредитировала, не обязан", – отметил музыкант.

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

27 июля Diezel из Green Grey заявил, что коллектив в конце мая получил предложение от Офиса президента принять участие в концерте, посвященном 30-летию независимости Украины – музыканты планировали выступить на концерте с песней на русском языке "Под дождем", но спустя время узнали, что исключены из списка участников. По мнению Яценко, причиной отстранения от участия в концерте стало то, что они "не вписываются в концепцию праздника" из-за своих песен на русском языке. 

В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому законуТакже представители ОП назвали непродуктивным желание музыкантов из Green Grey привлечь к себе внимание из-за конфликта, который считают раздутым.

Теги: День Независимости, скандал, Green Grey, Офис президента Украины
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