Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан

"Хочу прокомментировать реакцию возмущенного аппарата президента по поводу моего поста. По поводу неуважения к украинскому народу, то, как говорится, "чья бы корова…". Неуважение – это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления, типа 5 тыс. грн – это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры", – написал он.

Артист подчеркнул, что обнародованные им 20 июля в Instagram ролики отражали его реакцию на поправки к языковому закону, а не к самому украинскому языку. При этом Мурик отметил, что в репертуаре группы есть "три песни на украинском".

"Я выразил свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля". Я чту Конституцию Украины и Уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством Верховной Рады, которая себя уже давно дискредитировала, не обязан", – отметил музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)