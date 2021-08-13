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Молдавские военные примут участие в параде, посвященном Дню Независимости Украины

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Шевченко (слева) обсудил с Носатым перспективы двустороннего сотрудничества
Шевченко (слева) обсудил с Носатым перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: army.md

12 августа министр обороны Молдовы Анатолий Носатый и посол Украины в Молдове Марко Шевченко обсудили сотрудничество стран в военной сфере и перспективы укрепления партнерства. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Молдовы.

Носатый поблагодарил украинского дипломата за приглашение на парад в честь 30-й годовщины независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве.

"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и для предотвращения заражения персонала национальная армия направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты почетного караула", – отметили в министерстве.

Контекст:

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

Теги: Киев, Украина, Молдова, Майдан, военные, День Независимости, парад, военнослужащий, дипломаты
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