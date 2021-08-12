Авиация МВД готовится к воздушному параду по случаю Дня Независимости Украины. Фоторепортаж
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
В военном параде в честь Дня Независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве, впервые примут участие самолеты и вертолеты системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел. Об этом сообщила
пресс-служба МВД.
Летные экипажи Национальной гвардии Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали тренировки на аэродроме Нежин. От Нацгвардии в состав воздушной колонны будут привлечены два самолета Ан-72 и два вертолета Н225 с полным экипажем. От ГСЧС – самолет Ан-32П и три вертолета Н225. От ГПСУ – два самолета DA-42, от НПУ – вертолет Н145.