Таран о параде на День Независимости Украины: Оставляем "совковость" в прошлом

"Очень символично, что в этом году, на 30-ю годовщину Независимости, мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования – и в частности военного парада как отдельного элемента этого празднования на Крещатике – будет другим", – сказал Таран.

По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно.

"Это осталось разве что в России, осуществляющей против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", – заявил Таран.

Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.

В Минобороны подчеркнули, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие на Крещатике в столице, на параде не будет.