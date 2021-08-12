В Харькове закончили изготовление танка "Оплот". Его представят на параде ко Дню Независимости

"Оплот" будет участвовать в параде ко Дню Независимости, который пройдет в Киеве 24 августа Фото: malyshevplant.com

"Оплот" впервые представят во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве.

Новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным.

По словам гендиректора предприятия Василия Крыласа, участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости будет большой гордостью для коллектива завода.