В Харькове закончили изготовление танка "Оплот". Его представят на параде ко Дню Независимости

"Оплот" впервые представят во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве.
Новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным.
По словам гендиректора предприятия Василия Крыласа, участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости будет большой гордостью для коллектива завода.
"Оплот" – основной боевой танк Украины, весит 51 тонну, выпускается заводом имени Малышева. Предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и летящих на низкой высоте воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.