Ко Дню Независимости Украины в стране пройдет более 300 культурных акций – Ткаченко

В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости Фото: depositphotos.com

"Более 300 акций проводится по всей стране совместно с областными государственными администрациями. Вы можете зайти на карту событий, посвященных 30-летию независимости, и в каждом регионе посмотреть, какие мероприятия будут проходить", – уточнил Ткаченко.

Он посоветовал 22 августа посетить Михайловскую площадь в Киеве, где пройдет фестиваль "Ковчег Украина".

"Также будет концерт в "Олимпийском". Поехал Гоголь-train в Одессу, он поедет еще в шесть городов. Проходит много выставок. Параллельно будут завершены некоторые объекты реставрации. За 30 лет независимости я такого количества культурных художественных событий не видел", – заявил министр.

Он рассказал, что благодаря меморандуму, подписанному между медиасервисом Меgogo и Государственным агентством развития туризма, в 30 украинских музеях и заповедниках будут введены аудиогиды.

"Первая леди ввела эту инициативу за рубежом, и постепенно мы переходим к аудиогидам в Украине, потому что благодаря им и дети, и взрослые смогут более детально ознакомиться с экспозициями наших музеев и заповедников. И поскольку аудиогиды будут также и на английском языке, это означает привлечение иностранных туристов", – подчеркнул Ткаченко.