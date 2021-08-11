На самом большом флагштоке Украины установят новый трезубец

Работы по обновлению флагштока завершат до 23 августа Фото: kyivcity.gov.ua

"Мы обновляем трезубец на верхушке самого большого флагштока в стране, который установили в столице год назад. Конструкция трезубца будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом", – рассказал Непоп.

Новый трезубец изготовили на одном из киевских предприятий. Подготовка к монтажу конструкции началась сегодня, ее планируют завершить накануне Дня флага, который отмечается 23 августа.

Высота самого большого флагштока страны – около 90 метров.

Мэр Киева Виталий Кличко 22 августа 2020 года поднял самый большой государственный флаг в стране, его размеры – 16 на 24 метра.