На самом большом флагштоке Украины установят новый трезубец

"Мы обновляем трезубец на верхушке самого большого флагштока в стране, который установили в столице год назад. Конструкция трезубца будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом", – рассказал Непоп.
Новый трезубец изготовили на одном из киевских предприятий. Подготовка к монтажу конструкции началась сегодня, ее планируют завершить накануне Дня флага, который отмечается 23 августа.
Высота самого большого флагштока страны – около 90 метров.
Мэр Киева Виталий Кличко 22 августа 2020 года поднял самый большой государственный флаг в стране, его размеры – 16 на 24 метра.
Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.
Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.
В рамках празднования годовщины независимости в Киеве пройдет парад с привлечением военной техники, а также праздничный концерт.