ГОРДОН
 
 
КИЕВ

На самом большом флагштоке Украины установят новый трезубец

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Работы по обновлению флагштока завершат до 23 августа
Работы по обновлению флагштока завершат до 23 августа
Фото: kyivcity.gov.ua

Ко Дню флага и 30-летию независимости Украины в Киеве обновят трезубец на самом большом флагштоке страны, установленном на Печерских холмах. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Вячеслав Непоп, сообщила 11 августа пресс-служба мэрии.

"Мы обновляем трезубец на верхушке самого большого флагштока в стране, который установили в столице год назад. Конструкция трезубца будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом", – рассказал Непоп.

Новый трезубец изготовили на одном из киевских предприятий. Подготовка к монтажу конструкции началась сегодня, ее планируют завершить накануне Дня флага, который отмечается 23 августа.

Высота самого большого флагштока страны – около 90 метров.

Мэр Киева Виталий Кличко 22 августа 2020 года поднял самый большой государственный флаг в стране, его размеры – 16 на 24 метра.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

В рамках празднования годовщины независимости в Киеве пройдет парад с привлечением военной техники, а также праздничный концерт.

Теги: Киев, Украина, КГГА, флаг, День Независимости, День флага, трезубец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини
"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини
"Все фотки аппетитные". Никитюк снялась в расстегнутом жакете и показала, чем питается на Мадейре
"Все фотки аппетитные". Никитюк снялась в расстегнутом жакете и показала, чем питается на Мадейре
Коляденко о конфетах "Гордон в шоколаде": Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие
Коляденко о конфетах "Гордон в шоколаде": Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие
"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах
"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах
Обладательница миллиардного состояния Рианна позавтракала в постели черной икрой
Обладательница миллиардного состояния Рианна позавтракала в постели черной икрой
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
"Вечная память". Собчак поделилась своим детским снимком с ныне покойным отцом
"Вечная память". Собчак поделилась своим детским снимком с ныне покойным отцом
"Тема оголения не заканчивается". Королева и Тарзан снялись в процессе написания картины
"Тема оголения не заканчивается". Королева и Тарзан снялись в процессе написания картины
"Жизнь становится лучше". 41-летняя Риччи объявила о беременности и назвала отца будущего ребенка
"Жизнь становится лучше". 41-летняя Риччи объявила о беременности и назвала отца будущего ребенка
"Хорошо, сношаться не начали", "Больше похоже на порно". Рудковская на вечеринке устроила "грязные танцы"
"Хорошо, сношаться не начали", "Больше похоже на порно". Рудковская на вечеринке устроила "грязные танцы"
"Очень красивая сексуальная леди". 51-летняя Билык после развода снялась в томных позах
"Очень красивая сексуальная леди". 51-летняя Билык после развода снялась в томных позах
Обездвижена левая часть тела. Стало известно о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой
Обездвижена левая часть тела. Стало известно о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой
Ани Лорак крупным планом показала сильно накрашенное лицо с приоткрытым ртом
Ани Лорак крупным планом показала сильно накрашенное лицо с приоткрытым ртом
"Шейминг по размеру ноги. Как? Это данность". Брежнева засветила голые ступни
"Шейминг по размеру ноги. Как? Это данность". Брежнева засветила голые ступни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS