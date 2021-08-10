Ко Дню Независимости парашютисты станцуют в небе гопак

По ее словам, команда в количестве 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальное показательное выступление по случаю 30-летия Украины под названием "Украинский гопак – на земле и в небе".

Уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного гопака.

"Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль "Вихиляси", в небо самолеты поднимут 14 профессиональных парашютистов, которые в прыжке вместе с танцорами на земле должны исполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры: цифру 30 и сердце. Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг. Затем состоится воздушное шоу самолетов с дымом", – отметили организаторы.

Это культурно-художественное мероприятие запланировано на 21 августа. Оно состоится на аэродроме в селе Майское Днепропетровской области.