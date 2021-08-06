"Украинская Мерилин Монро". У Ребрик на съемках случился курьез: ветром подняло платье

"Готовим для вас праздничный выпуск ко Дню Независимости. Не все кадры войдут в эфир, поэтому пусть это останется здесь", – написала она.

В ролике платье Ребрик несколько раз поднимает порыв ветра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Фея", – отметила подписчица katerina_fomina_89.

"Хороша, мать двоих детей. Вы очаровательны", – прокомментировала babich7543.

"Украинская Мерилин Монро", – написала inna_mishchenko86.