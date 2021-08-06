"Украинская Мерилин Монро". У Ребрик на съемках случился курьез: ветром подняло платье

"Готовим для вас праздничный выпуск ко Дню Независимости. Не все кадры войдут в эфир, поэтому пусть это останется здесь", – написала она.
В ролике платье Ребрик несколько раз поднимает порыв ветра.
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"Фея", – отметила подписчица katerina_fomina_89.
"Хороша, мать двоих детей. Вы очаровательны", – прокомментировала babich7543.
"Украинская Мерилин Монро", – написала inna_mishchenko86.
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина". Оно называется "Ранок з Україною".