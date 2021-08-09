Нацбанк вводит в оборот монету в честь 30-летия независимости Украины

"На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, – бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты – один из символов Украины… На реверсе монеты изображена цветная вышитая лента (использована тампопечать), которая символизирует код нации и напоминает ДНК", – говорится в сообщении регулятора.

bank.gov.ua

Монета номиналом 5 грн будет введена в оборот 10 августа.

Тираж изготовленных из нейзильбера монет составляет 50 тыс. штук.