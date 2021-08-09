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Нацбанк вводит в оборот монету в честь 30-летия независимости Украины

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Тираж новой монеты, выпущенной Нацбанком, составляет 50 тыс. штук
Тираж новой монеты, выпущенной Нацбанком, составляет 50 тыс. штук
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины вводит в оборот монету в честь 30-летия независимости страны. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба НБУ.

"На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, – бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты – один из символов Украины… На реверсе монеты изображена цветная вышитая лента (использована тампопечать), которая символизирует код нации и напоминает ДНК", – говорится в сообщении регулятора.

bank.gov.ua
bank.gov.ua

Монета номиналом 5 грн будет введена в оборот 10 августа.

Тираж изготовленных из нейзильбера монет составляет 50 тыс. штук.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года.

В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Теги: Украина, НБУ, независимость, Нацбанк, монета
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