"Давайте подумаем, кто мог изменить позицию организаторов?" Green Grey после отмены их концерта на День Независимости заявили о нарушении гражданских прав

"Вack in USSR! Возвращение в "совок"! Вчера организаторы отменили наш концерт на крыше ЦУМа. Объясняют свое решение "Ой, мы не знали". Речь идет о скандале с праздничным концертом ко Дню Независимости. Организаторы сами к нам обратились и предложили свою локацию для нашего концерта, именно на День Независимости (у меня есть скрины их предложения). На этот момент у нас было уже четыре аналогичных предложения – два в Киеве, [по одному в] Одессе и Харькове. Это предложение нам показалось самым красивым", – заявили музыканты.
В заявлении подчеркивается, что в процессе продажи билетов возник вопрос о дополнительном концерте, который мог состояться 23 августа.
"И вдруг – отмена концерта? Как – по какой причине? "На нас давит ЦУМ, мы не знали, что так будет, и вообще, мы же Svitlo... а тут такое". Это уже не шутки! Давайте подумаем, кто мог за один день изменить позицию организаторов и ЦУМа? Мы понимаем, что у власти мы, как бельмо на глазу, что очень не вовремя этот наш кипеж. Но это уже нарушение наших гражданских прав", – заявили артисты.
В своей публикации они провели аналогию с 80-ми годами прошлого столетия.
"История уже знала подобные случаи, когда неугодным рок-группам запрещали проводить концерты. Но это было в 80-е годы прошлого века! Своими действиями власть нас только раззадоривает, дает нам силы и мотивацию противостоять системе", – подытожили артисты.
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День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В праздничном концерте, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко, Наталья Могилевская и другие. Весь список артистов опубликован здесь.
27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey – они планировали выступить с песней "Под дождем". В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 19 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону.
В ответ на это Муравицкий заявил, что в ролике выражал свое отношение к поправкам к языковому закону, а не к украинскому языку.
После скандала музыканты 3 августа анонсировали выступление группы в День Независимости на крыше киевского ЦУМа, но 5 августа организаторы концерта, компания Svitlo Concert, отказалась от проведения этого мероприятия. "Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Увидев видео с высказываниями Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие", – говорится в заявлении организаторов.
Концерт на НСК "Олимпийский" – не единственное мероприятие, которое пройдет в Киеве ко Дню Независимости. 22 августа на Михайловской площади состоится концерт "Ковчег" Украина": 10 веков украинской музыки", в котором примут участие Джамала, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, группа "ДахаБраха", фронтмен группы "Жадан і Собакаи" Сергей Жадан, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Алина Паш, артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.