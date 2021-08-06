"Давайте подумаем, кто мог изменить позицию организаторов?" Green Grey после отмены их концерта на День Независимости заявили о нарушении гражданских прав

"Вack in USSR! Возвращение в "совок"! Вчера организаторы отменили наш концерт на крыше ЦУМа. Объясняют свое решение "Ой, мы не знали". Речь идет о скандале с праздничным концертом ко Дню Независимости. Организаторы сами к нам обратились и предложили свою локацию для нашего концерта, именно на День Независимости (у меня есть скрины их предложения). На этот момент у нас было уже четыре аналогичных предложения – два в Киеве, [по одному в] Одессе и Харькове. Это предложение нам показалось самым красивым", – заявили музыканты.

В заявлении подчеркивается, что в процессе продажи билетов возник вопрос о дополнительном концерте, который мог состояться 23 августа.

"И вдруг – отмена концерта? Как – по какой причине? "На нас давит ЦУМ, мы не знали, что так будет, и вообще, мы же Svitlo... а тут такое". Это уже не шутки! Давайте подумаем, кто мог за один день изменить позицию организаторов и ЦУМа? Мы понимаем, что у власти мы, как бельмо на глазу, что очень не вовремя этот наш кипеж. Но это уже нарушение наших гражданских прав", – заявили артисты.

В своей публикации они провели аналогию с 80-ми годами прошлого столетия.

"История уже знала подобные случаи, когда неугодным рок-группам запрещали проводить концерты. Но это было в 80-е годы прошлого века! Своими действиями власть нас только раззадоривает, дает нам силы и мотивацию противостоять системе", – подытожили артисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Green Grey (Official) (@greengreyofficial)