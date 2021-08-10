Оригинал Конституции Пилипа Орлика доставили в Украину

"Ожидаем экспонирование ко Дню Независимости", – написала она.
По словам Совгири, три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.
Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования.
Информацию о том, что Конституция находится в Украине, изданию "РБК-Украина" подтвердили и в Офисе президента.
"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", – сообщили в ОП.
Пилип Орлик (1672–1742) – украинский гетман. В 1710 году составил "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского".
Этот документ называют первой украинской Конституцией и одной из первых конституций в Европе. Оригинал Конституции привезут в Украину впервые за 311 лет. В Софийский собор, чтобы посмотреть документ, можно будет попасть по входным билетам. В Минкульте не исключают, что их стоимость, учитывая интерес общественности, могут изменить.
День Независимости в Украине отмечают 24 августа.