Оригинал Конституции Пилипа Орлика доставили в Украину

Конституция будет доставлена в Софию Киевскую, где ее выставят для просмотра Фото: cdiak.archives.gov.ua

"Ожидаем экспонирование ко Дню Независимости", – написала она.

По словам Совгири, три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.

Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования.

Информацию о том, что Конституция находится в Украине, изданию "РБК-Украина" подтвердили и в Офисе президента.

"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", – сообщили в ОП.