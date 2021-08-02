Зеленский рассказал, когда в Украину привезут Конституцию Пилипа Орлика

"Борьба за независимость длилась не один день, поэтому и не один день мы будем отмечать победу в этой борьбе, за неделю до Дня Независимости и впервые в истории нашей страны в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Все граждане начиная с 16 августа смогут увидеть оригинал в Софийском соборе", – сказал Зеленский.

Контекст: Пилип Орлик (1672–1742) – украинский гетман. В 1710 году составил "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского". Этот документ называют первой украинской Конституцией и одной из первых конституций в Европе. Оригинал Конституции привезут в Украину впервые за 311 лет. В Софийский собор, чтобы посмотреть документ, можно будет попасть по входным билетам. В Минкульте не исключают, что их стоимость, учитывая интерес общественности, могут изменить. День Независимости в Украине отмечают 24 августа.