Обретение независимости украинцы считают одним из основных достижений Украины за 30 лет – исследование

Помимо этого, к главным итогам 30 лет независимости респонденты отнесли Революцию достоинства 2014 года, приближение к Евросоюзу, а также нищету.

"Победы страны за 30 лет респонденты видят только в событиях, которые были результативными исключительно в ценностной плоскости – способствовали поднятию патриотизма, украинского духа, стремлению к европейским ценностям. Именно это является главными составляющими успеха страны, по их мнению. Поэтому сейчас у украинцев нет реальных поводов для гордости", – отмечают социологи.

По их словам, многие опрошенные параллельно испытывают чувство унижения из-за неспособности государства обеспечить их благосостояние в виде достойных зарплат и пенсий. Особенно сильное это чувство у людей старшего поколения.

Исследование "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев" проводилось в фокус-группах с 10-го по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус-групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.