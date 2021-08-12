На День Независимости Украины в Киеве выступит знаменитый итальянский тенор Бочелли

"Маэстро представит программу "Голос моей души" в поддержку создания Центра современного искусства – музея Ивана Марчука. Во время концерта на экранах будут оживать картины украинского художника, которые переплетаясь с изящными ариями итальянского тенора, что создаст невероятное многомерное художественное полотно для зрителя", – говорится в сообщении.

Концерт пройдет 24 августа в 17.00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца).

Выступление будет сопровождать Национальный симфонический оркестр Украины под дирижированием Марчелло Рота и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.