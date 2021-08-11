Минкульт создал цифровую карту со всеми мероприятиями, организованными в Украине ко Дню Независимости

В рамках празднования Дня Независимости в Украине планируется провести более 300 мероприятий Фото: depositphotos.com

"Это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине независимости. Проект охватывает все области Украины. На карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ", – говорится в сообщении.

На цифровой карте, размещенной на сайт Минкульта, в интерактивном формате будут отображаться место, время и дата проведения события с развернутой информацией о нем. Карта также имеет поиск мероприятий по локации и дате.

Как отметили в Минкульте, в рамках празднования Дня Независимости в Украине планируется провести более 300 мероприятий.