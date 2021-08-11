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Финансировались провокации ко Дню Независимости. В Киеве СБУ заблокировала сеть криптообменников

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В офисах сети обменников криптовалюты в трех районах Киева провели обыски и нашли доказательства незаконной деятельности
В офисах сети обменников криптовалюты в трех районах Киева провели обыски и нашли доказательства незаконной деятельности
Фото: ssu.gov.ua

В Киеве СБУ заблокировала сеть подпольных обменников криптовалюты. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн гривен, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом 11 августа сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, подпольные обменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи, системно выводить теневые деньги и обналичивать их.

"Услугами онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney и другие", – сообщили в СБУ.

Речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Через эту сеть они получали финансирование для оплаты услуг провокаторов.

"Сеть функционирует с начала 2021 года. Обслужили за это время более 1000 клиентов. Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн гривен ежемесячно. За услуги они получали 510% от суммы перевода",  сказали в СБУ.

В офисах сети в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева сотрудники СБУ провели обыски, где нашли доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

Теги: СБУ, Украина, обыск, провокации, следствие, уголовное производство, финансирование, криптовалюта, деятельность
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