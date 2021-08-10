СБУ ликвидировала агентурную сеть боевиков "ЛНР", которая планировала теракты в Украине

Сотрудникам украинской спецслужбы удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой зоне. Им оказался 27-летний житель Северодонецка Луганской области, вступивший в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год – паспорт гражданина РФ.

"По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, 29 июля так называемый "разведчик ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Его план был сорван усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ. После этого правоохранители также разоблачили завербованных агентов.

Сейчас украинская спецслужба устанавливает других возможных агентов, работавших на российских оккупантов.

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