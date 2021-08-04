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Евромайдан

Бывшему командиру роты харьковского "Беркута" сообщили о подозрении в организации теракта и убийств на Майдане

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Шаповалов пытался восстановиться на службе в МВД через суд
Шаповалов пытался восстановиться на службе в МВД через суд
Фото: graty.me

Экс-командиру оперативной роты батальона "Беркут" в Харьковской области сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане 18 февраля 2014 года. Об этом пишет 4 августа Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, бывший командир, выполняя явно преступный приказ руководства киевского управления МВД, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта, чтобы помешать проходу протестующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины.

Подчиненные подозреваемого применили спецсредства и огнестрельное оружие. 

"Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам трех митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести – 59, легких – 129", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируют целый ряд статей Уголовного кодекса Украины:  превышение власти и служебных полномочий; организация, во исполнение явно преступного приказа, террористического акта; незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; умышленные убийства и законченные покушения на убийства; причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Досудебное следствие ведет Госбюро расследований.

В сообщении ведомства не названо имя подозреваемого, но, по данным "Украинской правды" и LIGA.net, речь идет об экс-командире роты харьковского "Беркута" Викторе Шаповалове. 

Контекст:

Дело Шаповалова рассматривается в Подольском районном суде Киева. До сих пор ему инкриминировали незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты "Беркута" на улице Институтской и Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

Шаповалов был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, сообщал "5 канал". Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на ночной домашний арест без ношения электронного браслета, сообщала Адвокатская совещательная группа, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому Шаповалов провел в СИЗО "девять лет" из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением. Позднее, по данным "Eспресо", мера пресечения была изменена на личное обязательство. 

В начале декабря 2020 года суд постановил восстановить Шаповалова на службе.  Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности, и сразу же уволен, поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует, пояснял представитель МВД "Украинской правде".

В июне 2021 года дело Шаповалова начали рассматривать заново, сообщило "Еспресо". 55-летний судья Юрий Зубец, который вел его больше шести лет, досрочно ушел на пенсию. Вновь назначенная судья Людмила Казмиренко постановила начать слушания заново по настоянию защиты, хотя потерпевшие и прокуроры выступали против.

"За шесть лет заседаний суд успел заслушать 58 потерпевших и свидетелей, четверо из них уже умерли", – отметил один из потерпевших Александр Луць.

Теги: Евромайдан, теракт, Харьков, убийство, Беркут, Майдан, расследование, подозрение, Виктор Шаповалов, Офис генпрокурора
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