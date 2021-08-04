Бывшему командиру роты харьковского "Беркута" сообщили о подозрении в организации теракта и убийств на Майдане

По данным следствия, бывший командир, выполняя явно преступный приказ руководства киевского управления МВД, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта, чтобы помешать проходу протестующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины.

Подчиненные подозреваемого применили спецсредства и огнестрельное оружие.

"Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам трех митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести – 59, легких – 129", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируют целый ряд статей Уголовного кодекса Украины: превышение власти и служебных полномочий; организация, во исполнение явно преступного приказа, террористического акта; незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; умышленные убийства и законченные покушения на убийства; причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Досудебное следствие ведет Госбюро расследований.

В сообщении ведомства не названо имя подозреваемого, но, по данным "Украинской правды" и LIGA.net, речь идет об экс-командире роты харьковского "Беркута" Викторе Шаповалове.

Контекст:

Дело Шаповалова рассматривается в Подольском районном суде Киева. До сих пор ему инкриминировали незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты "Беркута" на улице Институтской и Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

Шаповалов был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, сообщал "5 канал". Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.